- 1/3
- 2/3
- 3/3
مستودعات الرياض تفوق 12 منطقة
سجلت مستودعات التخزين في مناطق المملكة خلال العام الماضي 12.451 مستودعا، وفاقت مستودعات الرياض مستودعات 12 منطقة مجتمعة ممثلة في:...
30 مليون مستفيد من الملف الصحي
بلغ عدد مواعيد الاستشارات الفورية والافتراضية عبر تطبيق صحتي إلى ما يزيد على 51 مليون موعد، بجانب ربط أكثر من 30 مليون مستفيد بالملف...
إنهاء العقد والتنقل خدمتان لدعم قطاع الاستقدام
راعت تحديثات لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم العديد من الحقوق والواجبات لكلٍّ من صاحب العمل والعامل المنزلي، بهدف تحسين...
3 أهداف للاستفادة من الأصول الوراثية الزراعية
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 3 أهداف للاستفادة من مخرجات الأصول الوراثية المعتمدة، تتمثل في تعزيز وتحسين الإنتاج الزراعي...
اكتمال تفعيل البنية التحتية بالرياض
أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن اكتمال تفعيل أعماله في 19 محافظة و47 بلدية في المنطقة؛ بهدف متابعة تنفيذ المشاريع،...
الوقف الصحي يمول 26 جمعية أهلية
موّل صندوق الوقف الصحي من خلال برنامج المنح السادس، 26 جمعية صحية أهلية موزعة في مختلف مناطق المملكة لتقديم الخدمات الصحية لأكثر من...
أمطار وصقيع على الشمالية
هطلت أمس، أمطار خفيفة على مدينة عرعر وعلى محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية، فيما تواصل تأثير الرياح النشطة المثيرة...
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. تطبيق المرحلة الثانية من إلزامية تحويل رواتب العمالة المنزلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.