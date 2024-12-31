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غدا.. تطبيق المرحلة الثانية من إلزامية تحويل رواتب العمالة المنزلية

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مستودعات الرياض تفوق 12 منطقة

سجلت مستودعات التخزين في مناطق المملكة خلال العام الماضي 12.451 مستودعا، وفاقت مستودعات الرياض مستودعات 12 منطقة مجتمعة ممثلة في:...

f21aa4c4c7.jpgجازان: عبدالله سهل
4cb7b93111.jpg30 جمادى الآخرة 1446 هـ

30 مليون مستفيد من الملف الصحي

بلغ عدد مواعيد الاستشارات الفورية والافتراضية عبر تطبيق صحتي إلى ما يزيد على 51 مليون موعد، بجانب ربط أكثر من 30 مليون مستفيد بالملف...

icon-clock.png30 جمادى الآخرة 1446 هـ

إنهاء العقد والتنقل خدمتان لدعم قطاع الاستقدام

راعت تحديثات لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم العديد من الحقوق والواجبات لكلٍّ من صاحب العمل والعامل المنزلي، بهدف تحسين...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png30 جمادى الآخرة 1446 هـ

3 أهداف للاستفادة من الأصول الوراثية الزراعية

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 3 أهداف للاستفادة من مخرجات الأصول الوراثية المعتمدة، تتمثل في تعزيز وتحسين الإنتاج الزراعي...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png30 جمادى الآخرة 1446 هـ

اكتمال تفعيل البنية التحتية بالرياض

أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن اكتمال تفعيل أعماله في 19 محافظة و47 بلدية في المنطقة؛ بهدف متابعة تنفيذ المشاريع،...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png30 جمادى الآخرة 1446 هـ

الوقف الصحي يمول 26 جمعية أهلية

موّل صندوق الوقف الصحي من خلال برنامج المنح السادس، 26 جمعية صحية أهلية موزعة في مختلف مناطق المملكة لتقديم الخدمات الصحية لأكثر من...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png30 جمادى الآخرة 1446 هـ

أمطار وصقيع على الشمالية

هطلت أمس، أمطار خفيفة على مدينة عرعر وعلى محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية، فيما تواصل تأثير الرياح النشطة المثيرة...

icon-byline.pngالمناطق: دوت الخليج
icon-clock.png30 جمادى الآخرة 1446 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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