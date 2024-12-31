غدا.. تطبيق المرحلة الثانية من إلزامية تحويل رواتب العمالة المنزلية

مستودعات الرياض تفوق 12 منطقة سجلت مستودعات التخزين في مناطق المملكة خلال العام الماضي 12.451 مستودعا، وفاقت مستودعات الرياض مستودعات 12 منطقة مجتمعة ممثلة في:... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 30 جمادى الآخرة 1446 هـ 30 جمادى الآخرة 1446 هـ 30 مليون مستفيد من الملف الصحي بلغ عدد مواعيد الاستشارات الفورية والافتراضية عبر تطبيق صحتي إلى ما يزيد على 51 مليون موعد، بجانب ربط أكثر من 30 مليون مستفيد بالملف... أبها: أبها: دوت الخليج 30 جمادى الآخرة 1446 هـ 30 جمادى الآخرة 1446 هـ إنهاء العقد والتنقل خدمتان لدعم قطاع الاستقدام راعت تحديثات لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم العديد من الحقوق والواجبات لكلٍّ من صاحب العمل والعامل المنزلي، بهدف تحسين... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 30 جمادى الآخرة 1446 هـ 30 جمادى الآخرة 1446 هـ 3 أهداف للاستفادة من الأصول الوراثية الزراعية حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 3 أهداف للاستفادة من مخرجات الأصول الوراثية المعتمدة، تتمثل في تعزيز وتحسين الإنتاج الزراعي... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 30 جمادى الآخرة 1446 هـ 30 جمادى الآخرة 1446 هـ اكتمال تفعيل البنية التحتية بالرياض أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن اكتمال تفعيل أعماله في 19 محافظة و47 بلدية في المنطقة؛ بهدف متابعة تنفيذ المشاريع،... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 30 جمادى الآخرة 1446 هـ 30 جمادى الآخرة 1446 هـ الوقف الصحي يمول 26 جمعية أهلية موّل صندوق الوقف الصحي من خلال برنامج المنح السادس، 26 جمعية صحية أهلية موزعة في مختلف مناطق المملكة لتقديم الخدمات الصحية لأكثر من... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 30 جمادى الآخرة 1446 هـ 30 جمادى الآخرة 1446 هـ أمطار وصقيع على الشمالية هطلت أمس، أمطار خفيفة على مدينة عرعر وعلى محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية، فيما تواصل تأثير الرياح النشطة المثيرة... المناطق: دوت الخليج المناطق: دوت الخليج 30 جمادى الآخرة 1446 هـ 30 جمادى الآخرة 1446 هـ

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