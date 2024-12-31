شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يعزي رئيس الوزراء في بريطانيا وإيرلندا الشمالية في وفاة شقيقه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لدولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في وفاة شقيقه.

وقال سمو ولي العهد: “تلقينا نبأ وفاة شقيقكم نيك ستارمر، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.