شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف سبب تسمية شهر كانون بهذا الاسم ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد الجوية، خالد الزعاق، سبب تسمية شهر كانون بهذا الاسم.

وقال الزعاق خلال برنامج تقويم: ” يسمى شهر يناير بكانون الثاني يناير في العراق وبلاد الشام، وهي لفظة مأخوذة من كنا أي استقر فهم يستقرون ويكنون في منازلهم من شدة البرد”.

وأضاف: “ويناير مأخوذة من اللفظة اللاتينية هينة والتي تعنى البوابة فهو بوابة الدخول إلي السنة ومداخيل الاشياء لها ألهه عند الشعوب القديمة، وألهه دخول السنة عند اليونان تسمى بجونيوس لذا يسمي عند الغرب بجونيور”.