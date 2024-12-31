وأشارت الأمانة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بما يشمل إتلاف المواد الغذائية المضبوطة وتتبع مصادرها، وشددت على استمرار حملاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة المجتمع من المخالفات
وأكدت الأمانة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بما يشمل إتلاف المواد الغذائية المضبوطة وتتبع مصادرها، وشددت على استمرار حملاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة المجتمع من المخالفات
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة تضبط أكثر من 25 طنًا من المواد الغذائية المخالفة ومنتهية الصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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