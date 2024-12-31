الإحصاء: 7.8٪ معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من 2024

وأفادت نتائج النشرة أن معدل المشاركة في القوى العاملة (للسعوديين وغير السعوديين) 66.6% مسجلًا بذلك ارتفاعًا مقداره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2024م، كما ارتفع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة في الربع الثالث لعام 2024م بمقدار 0.7 نقطة مئوية حيث بلغ 51.5%، مسجلًا ارتفاعًا سنويًّا بمقدار 0.7 نقطة مئوية، بينما سجل معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان ارتفاعًا بمقدار 0.2 نقطة مئوية حيث بلغ 47.4%، مسجلًا ارتفاعًا سنويًّا بمقدار 1.1 نقطة مئوية.
وبينت نتائج النشرة ارتفاعًا في معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 36.2%، كما ارتفع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليبلغ 31.3%، وأفادت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سنّ الشباب 24-15) سنة (ارتفاع معدل مشاركتهن في القوى العاملة بمقدار 1.0 نقطة مئوية، حيث بلغ 18.0% كما ارتفع معدل المشتغلات إلى السكان في الربع الثالث من عام 2024م بمقدار 0.6 نقطة مئوية، حيث بلغ 13.6%.
وشهدت النتائج المتعلقة بالشباب السعوديين الذكور ارتفاع معدل مشاركتهم في القوى العاملة بمقدار 1.1 نقطة مئوية ليصل إلى 34.6%.
وفيما يتعلق بالذكور السعوديين فقد ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ %66.9 وارتفع معدل المشتغلين إلى السكان ليصل إلى 63.7%. في حين كشفت نتائج النشرة للسكان السعوديين (الذكور والإناث (في سن العمل الأساسي 25 ) و54عامًا ( ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.7 نقطة مئوية حيث بلغ .69.4% كما ارتفع معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.3 نقطة مئوية حيث بلغ 64.8%.
يذكر أن المتعطلين السعوديين يستخدمون مجموعة متنوعة ومتعددة من أساليب البحث النشط عن عمل، وذلك بمتوسط 5.0 أساليب نشطة لكل باحث عن عمل، حيث كان أسلوب سؤال الأصدقاء أو الأقارب عن فرص التوظيف أكثر أساليب البحث عن عمل استخدامًا وذلك بنسبة %87.7، يليه أسلوب التقدم إلى أصحاب العمل مباشرةً بنسبة %75.0، في حين شكل استخدام المنصة الوطنية الموحَّدة للتوظيف " جدَارات " بنسبة %71.2.
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