السعودية | ولي العهد يعزي رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في وفاة شقيقه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لدولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في وفاة شقيقه.

وقال سمو ولي العهد: “تلقينا نبأ وفاة شقيقكم نيك ستارمر، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

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