السعودية | (العشة) .. أول نقطة حدودية ترسم ملامح الأمن في عام 1331 هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الصياهد

يستعرض جناح المديرية العامة لحرس الحدود في معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، مجسمًا تاريخيًا “العشة”، لأول رقابة لحرس الحدود التي تعود إلى عام 1331 هـ.

وتمثل “العشة” موقع رقابة تقليدية باستخدام مواد طبيعية كانت متوفرة آنذاك، مثل: شجرة الأثل الكبيرة “الجريد”، وأعواد شجري المض والثمام، والحشائش المعروفة بـ “الأجليل” لتغطية الهيكل الخارجي وتخفيف حرارة الشمس.

وكانت “العشة” بمثابة نقطة مراقبة أساسية لأفراد حرس الحدود (سابقًا سلاح الحدود وخفر السواحل) لمتابعة أي تهديدات أو تجاوزات على الحدود، مع العمل على الإنذار المبكر والتنسيق مع القوات العسكرية الأخرى لحماية المملكة.

وإلى جانب مجسم “العشة”، يُبرز الجناح عددًا من المقتنيات التاريخية التي تُظهر تطور أدوات ومعدات حرس الحدود، يتضمن لوحات قديمة لآليات حرس الحدود، وهاتفًا ميدانيًا عسكريًا يعود لعام 1955، ومجسمات للزوارق الشراعية التي كانت تُستخدم من قِبل خفر السواحل عام 1344 هـ.

ويعكس جناح حرس الحدود في (واحة الأمن) الإرث العريق لجهود المملكة في حماية حدودها وتطور أجهزتها الأمنية والأدوات والأساليب منذ بدايات التأسيس حتى اليوم، وإسهامات القوات العسكرية في بناء منظومة الدفاع المتكاملة للمملكة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط