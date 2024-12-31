السعودية | برنامج “عُزوم” يتعاون مع المخرج العالمي الامريكي تيموثي بيكر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_هناء جبريل

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، التعاون مع المخرج العالمي تيموثي بيكر، المعروف بإخراج النسخة الأمريكية”Wake Up Call” بطولة دواين “ذا روك” جونسون، ليسهم بخبرته في تطوير النسخة السعودية من “عُزوم”، والتي تُعرض حاليًا على قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي SBC، ويُظهر ضم تيموثي بيكر إلى مشروع “عُزوم” التزام الهيئة بتحسين المشهد الإعلامي المحلي قي قطاع الانتاج من خلال الشراكات العالمية.

“عُزوم” هو مسلسل رائد بتقديم الفنان السعودي أحمد البايض، ويتناول قصص أفراد يسعون، بعزيمة ودعم البرنامج، لتجاوز العوائق التي يواجهونها وتحقيق أحلامهم، تم تصميم البرنامج ليُلهم المشاهدين من خلال استعراض قوة الصمود الشخصي والعزيمة والدعم المجتمعي، حيث تحرص هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي على التعاون مع المواهب والخبرات الدولية في الانتاج لتطوير الصناعة وتأهيل السعوديين.

ووصف محمد الحامد، المشرف على برنامج “عُزوم” هذا التعاون، بأنه جاء وفق توجيهات الرئيس التنفيذي محمد الحارثي وابراهيم الفرحان المشرف على البرامج والمحتوى، والذي يتماشى مع رؤيتنا لدمج الخبرات الدولية مع الانتاج المحلي، مما يخلق عرضًا يمكن للجمهور التعلق به والاستفادة منه، كما ايضا يساهم في تمكين وتطوير مهارات السعوديين في الانتاج.

وأكد الحامد، بأن هذه المبادرة تعكس جهود هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي المستمرة للاستفادة من الخبرات الدولية والعالمية لتعزيز بيئة إعلامية أكثر ديناميكية وتطوير في المملكة.

ويُبث “عُزوم” أسبوعيًا كل اربعاء على قناة SBC، ويقدم قصصًا تردد صدى الأمل، الكفاح، والنجاح، ويشجع المشاهدين على متابعة تطلعاتهم رغم التحديات.

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