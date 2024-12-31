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ولي العهد يعزي رئيس الوزراء البريطاني في وفاة شقيقه

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لدولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في وفاة شقيقه.
وقال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة شقيقكم نيك ستارمر، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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