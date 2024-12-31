شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يعزي رئيس الوزراء البريطاني في وفاة شقيقه والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لدولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في وفاة شقيقه.
وقال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة شقيقكم نيك ستارمر، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".
وقال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة شقيقكم نيك ستارمر، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".