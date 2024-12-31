شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يعزي رئيس الوزراء البريطاني في وفاة شقيقه والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية