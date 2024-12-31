شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. القبض على عصابة إجرامية استولت على 1.3 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض -في عملية أمنية لمكافحة الاحتيال المالي وحوادث الاعتداء والسلب والسرقات- عن القبض على عصابة إجرامية من (7) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية، لانتحالهم صفة غير صحيحة وإيهام ضحاياهم برغبتهم في شراء عملات رقمية وعقارات، ومن ثَمّ احتجازهم والاعتداء عليهم باستخدام أسلحة نارية ومركبات مستأجرة بلوحات مسروقة، والاستيلاء على أموالهم وتحويلها لمشغليهم (نحو مليون وثلاثمائة ألف ريال)، وهم مقيمون خارج المملكة.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

