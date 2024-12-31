شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. هطول أمطار متوسطة على الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة. أمطار رعدية ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على مرتفعاتها، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية ومرتفعات الباحة.

في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس مع فرصة هطول أمطار خفيفة، وتكوّن الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.