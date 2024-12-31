شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يكشف توقعات الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن درجة الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء على مناطق المملكة.

وقال الحصيني عبر حسابه بمنصة «إكس» : “الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، فجرًا الساعة 6 من باردة إلى باردة جدًا مع فرصة تشكل الصقيع على أجزاء من حائل وتبوك والجوف والشمالية” .

وأضاف : ” 3 مساءً غدًا باردة على معظم المناطق، و 9 ليلة الخميس باردة على معظم المناطق، الساحل الغربي من معتدل إلى لطيف فجرًا وحار نهاراً ومعتدل” .

ولا تزال الأجواء في بعض المناطق غير مستقرة، بسبب انخفاض درجات الحرارة وانتشار البرودة، وبحسب المركز الوطني للأرصاد فهناك نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة والغبار مع وجود أمطار رعدية وخفيفة على بعض المناطق.