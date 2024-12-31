شكرا لمتابعة خبر عن 4 حقائق لا يعرفها البعض عن ألوان رمال الربع الخالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، الدكتور عبدالله المسند، أن ألوان الرمال في الربع الخالي، تعكس تنوعًا جيولوجيًا فريدًا يرتبط بمصادر المواد المعدنية والعوامل البيئية والمناخية التي أثرت على تكوينها.

وقال المسند في تغريدة له عبر منصة إكس: “الألوان الحمراء والبرتقالية تشير إلى وجود أكاسيد الحديد التي تعطي الرمال لونها الأحمر بسبب تعرضها للأكسدة، هذا يحدث غالبًا في البيئات الجافة والمكشوفة للهواء”.

وأضاف: “الألوان الصفراء والبنية الفاتحة: تعود إلى وجود المعادن الطينية أو الكوارتز مع آثار من المواد العضوية أو أكاسيد الحديد بنسب أقل. هذه الألوان غالبًا ما تعبر عن مناطق تعرضت لعوامل تعرية أقل حدة”.

وتابع: “الألوان الرمادية والزرقاء: تدل على وجود معادن ثقيلة مثل الميكا أو معادن غنية بالمغنيسيوم والحديد، وربما تشير إلى ترسبات أقدم أو تأثيرات بيئية مختلفة مثل وجود الماء أو تأثيرات تكتونية”.

وأكمل: “الألوان الفاتحة جدًا (الكريمية)، تشير إلى نقاء الرمال وارتفاع محتوى الكوارتز مع قلة الملوثات المعدنية، هذا التنوع يعكس الطبيعة الديناميكية للربع الخالي حيث تشكلت هذه الرمال من مصادر متعددة (مثل الصخور الأصلية التي تآكلت وترسبت) وعوامل مناخية وجيولوجية معقدة”.

وتحدث المسند عن أهمية دراسة ألوان الرمال، قائلا: ” أهمية دراسة ألوان الرمال هي الاستدلال الجيولوجي فهي تساعد الألوان على تحديد مصدر الرمال وتاريخها الجيولوجي، الاستخدامات الصناعية فهي الرمال ذات الكوارتز النقي مطلوبة في صناعات الزجاج والسيراميك، أيضا التنوع البيئي فهي التنوع في ألوان الرمال يعكس تنوعًا بيئيًا وجيولوجيًا في الربع الخالي، مما يجعله منطقة غنية بالدراسات الجيولوجية”.