شكرا لمتابعة خبر عن قطار الرياض ينفي شائعات أسعار التذاكر المتداولة ومزاعم التعاقد لـ 5 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفت إدارة مشروع قطار الرياض، ما تم تداوله عن وجود تعاقدات لمدة 5 سنوات، وبقيمة 210 ريال لبطاقة القطار.

وأوضح القائمون على المشروع أن التذاكر المتوفرة حاليًا هي تذاكر لمدة ساعتين، ولمدة 3 أيام و7 أيام، وكذلك لمدة شهر.

وأشاروا إلى وجود تخفيضات تصل لـ 50% على سعر التذاكر، وذلك لبعض الفئات وهم: الطلاب، أصحاب الاحتياجات الخاصة مرضى السرطان، أسر الشهداء، وكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا.