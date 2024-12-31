غرامات التسوير تزحم المكاتب

شهدت المكاتب الهندسية في جدة توافد العديد من أصحاب الأراضي الواقعة على شوارع تجارية للتعاقد مع المكاتب الهندسية المصنفة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لإصدار تقرير مساحي من خلال منصة بلدي للأراضي، المراد إصدار رخصة تسوير أرض فضاء عليها بعد قرار أمانة جدة الأخير، يبدأ تطبيق المرحلة الثالثة فيما يخص قرار تسوير الأراضي الفضاء على الشوارع التجارية، وتطبيق لائحة الجزاءات على المخالفين، ورصد امتثال الملاك.

زيادة المكاتب

أوضح مالك أرض تجارية في شارع غرناطة بجدة محمد الغامدي، أن المكاتب الهندسية تشهد ازدحاما بسبب كثرة طلبات استخراج التقرير المساحي للأراضي الفضاء الواقعة على شوارع تجارية، وذلك تزامنا مع إطلاق المرحلة الثالثة لتسوير الأراضي الفضاء، مشيرا إلى أن كثرة الطلبات على المكاتب الهندسية قد تتسبب في تأخير استخراج التقرير المساحي، مما قد يعرض بعض ملاك الأراضي للغرامات والجزاءات، وطالب بزيادة عدد المكاتب الهندسية في كل منطقة حتى يتم إنجاز المهام والسرعة في إنهاء التسوير، وأكد أنه حسب أنظمة تسوير الأراضي الفضاء فإن مالك الأراض يكون مسؤولا عن السور وصيانته، وعن أي ضرر يلحق به، فضلا عن المحافظة على نظافة الأراضي مما ساهم في القضاء على المخالفات التي توجد في الأراضي التي تسور، وتكون مكباً للنفايات من قبل سكان الحي، لذلك الأنظمة ألزمت صاحب الأراضي بالمحافظة على نظافتها والإشراف عليها، وأشاد بهذا القرار التنظيمي الجديد.

تقرير مساحي

قالت فاطمة عبد المجيد المالكة لأرض تجارية إن المكاتب الهندسية تتأخر في إصدار التقرير المساحي بسبب كثرة الطلبات، حيث يستغرق الطلب من 3 إلى 4 أسابيع، ودعت إلى ضرورة تمديد فترة تسوير الأراضي التجارية حتى يتم الانتهاء من الإجراءات المطلوبة، موضحة أن هناك مكاتب تستغل أصحاب الأراضي برفع أسعار استخراج التقرير المساحي في ظل كثر الطلبات الواردة لها، مطالبة بتشديد الرقابة على المكاتب الهندسة.

المشهد الحضري

أعلنت أمانة جدة عن الشوارع التجارية المستهدفة لتسوير الأراضي التجارية فيها وتمثلت بحي السامر، شارع الشيخ عبد العزيز بن باز، شارع حائل، سعيد بن ثابت الأنصاري، شارع سلطان بن سلمان، شارع سمرة بن جندوب وعامر بن يزيد، وهب بن عبد الله، سهل بن عمرو، أم القري، أنس بن قتادة الأنصاري، بني مالك، المنذر بن حارثة، شارع الملك خالد، شارع التضامن العربي، شارع الأمير مشعل بن عبد العزيز، شارع الأمير نايف بن عبد العزيز، وكذلك شوارع الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل، أبو بريدة الأشعري، الأجواد، الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز، أبو ذر الغفاري، إسماعيل بن كثير، وهيب بن عمير، وسليمان بن زيد، وجعفر بن عياض، ياسر بن عمر الكناني، عمرو بن أبي وقاص، وعبدالله بن أبي أمية، غرناطة، قيس بن زهير، طريق النزهة، طريق الملك سعود، طريق الملك عبدالعزيز.

وأوضحت الأمانة أن قرار التسوير يهدف إلى تحسين المشهد الحضري، والذي يعد أحد أهم الركائز في تحقيق رؤية السعودية 2030، لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، إضافة إلى المساهمة في معالجة التشوه البصري والارتقاء بجودة الحياة.

أنشطة تجارية

اشترطت الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه في حال وجود عدد من الأراضي المتجاورة لمالك واحد فيتم تطبيق نموذج موحد ولا يتطلب إقامة سور داخلي فاصل بين قطع الأراضي، كما اشترطت أن يلزم الأخذ في الاعتبار التنظيمات والنماذج الخاصة بالهيئات الملكية وهيئات التطوير، في حال وقوع الأراض ضمن نطاق إشراف الهيئة، والتنسيق مع الأمانة في ذلك، وأكدت أن الجهات الحكومية تنسق مع الأمانة التابعة لتسوير الأراضي الفضاء التابعة لها.

وأشارت إلى أن إزالة السور للأرض الفضاء يتم في حال إحداث نشاط على الأرض، كما يسمح باستخدام الأرض الفضاء المسورة لإقامة الأنشطة التجارية المسموح إقامتها بعد استخراج التراخيص النظامية لإقامتها، ولا تلزم الأراضي الموقوفة من قبل الجهات المختصة بالتسوير لحين زوال المانع، وتقوم الجهة الرقابية في الأمانة بفحص الرصيف بعد انتهاء أعمال تنفيذ السور للتأكد من عدم وجود ضرر ناتج عن إنشاء السور، كما أوضحت الوزارة أنه في حالة استخراج رخصة التسوير وتسوير الأرض لا يعفى من رسوم الأراضي البيضاء، ويجب على مالك الأرض تصحيح السور في حال اختلاف التنفيذ عما تم اعتماده عند إصدار رخصة التسوير للأرض الفضاء.