شكرا لقرائتكم خبر عن برزاعة 300 موقع.. أمانة الطائف تعزز جهود تحسين المشهد الحضري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة الطائف عبر فرقها الزراعية زراعة شتلات الزهور الحولية في أكثر من 300 موقع في أنحاء المدينة.

وشملت المواقع الطرق العامة والميادين والحدائق والزوائد التنظيمية والمداخل والمخارج، في إطار جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري وتعزيز الاستدامة البيئية، انسجامًا مع مبادرة أنسنة المدن.

تعزيز الغطاء النباتي

تضمنت الأعمال استبدال التربة، تمديد شبكات ري حديثة، واستخدام مغطيات التربة في إطار خطة متكاملة لتعزيز الحزام الأخضر وتنويع الغطاء النباتي.

هذه الجهود تأتي تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء بالتنسيق مع الشركاء لتحقيق بيئة مستدامة.



مشروع "بهجة"

تواصل الأمانة تنفيذ مشروع "بهجة" لتحويل المساحات غير المستغلة إلى مناطق حضرية نشطة، مع تطوير الحدائق والمرافق العامة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والرفاهية للسكان، دعمًا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين البيئة المعيشية وتنمية المدن.

التزام مستمر لتحسين جودة الحياة

تؤكد أمانة الطائف سعيها الدائم لزيادة الرقعة الخضراء وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، مع العمل على تحسين المشهد الحضري وتهيئة بيئة جاذبة للسكان والزوار تعكس رؤية مستدامة ومتكاملة.