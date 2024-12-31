أمانة جدة تضبط أكثر من 25 طنًا من المواد الغذائية المخالفة ومنتهية الصلاحية

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وتأتي هذه الحملة استكمالاً لجهود الأمانة في حماية صحة المجتمع من الممارسات المخالفة وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية وقفت على الموقع، حيث جرى رصد أكثر من 2.6 طن من الدجاج ومنتجات اللحوم منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، إلى جانب 2268 كيلوغرامًا من البقسماط، و1855 كيلوغرامًا من مسحوق الشوكولاتة، و16800 كيلوغرام من البسبوسة، و6000 علبة شاي، بالإضافة إلى 7 عبوات جبنة منتهية الصلاحية.
كما تم ضبط كميات أخرى من المواد مجهولة المصدر وأدوات تخزين مخالفة.
وأشارت الأمانة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بما يشمل إتلاف المواد الغذائية المضبوطة وتتبع مصادرها، وشددت على استمرار حملاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة المجتمع من المخالفات
وأشارت الأمانة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بما يشمل إتلاف المواد الغذائية المضبوطة وتتبع مصادرها، وشددت على استمرار حملاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة المجتمع من المخالفات.
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