شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يزور العلا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية بزيارة إلى مدينة العلا أبرز المواقع السياحية والتاريخية في المملكة والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠.

يذكر أنه بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، عقدت اللجنة الوزارية السعودية الفرنسية حول التنمية الثقافية والتراثية والسياحية والبشرية في محافظة العلا، في وقت سابق بالعاصمة الفرنسية باريس.

‎واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي ترأسه من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومن الجانب الفرنسي معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا جان نوبل بارو، الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وما حققته اللجنة من منجزات تهدف لتحويل العلا إلى وجهة سياحية ومركز ثقافي عالمي.