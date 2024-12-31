شكرا لمتابعة خبر عن منح هيئة تطوير بوابة الدرعية صلاحية ضبط المخالفات البلدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على عدد من الإجراءات بشأن منح هيئة تطوير بوابة الدرعية صلاحية ضبط المخالفات البلدية – ذات الصلة باختصاصاتها المقررة نظاماً.

ويأتي ذلك في حدود النطاق التطويري لمشروع بوابة الدرعية، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، قد رأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.