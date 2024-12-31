شكرا لمتابعة خبر عن موظفة و أم لـ19 طفل تحصل على الدكتوراه.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏احتفلت موظفة و أم لـ19 طفل تدعى ملاك بحصولها على شهادة الدكتوراة ، إذ تعد قصتها مثالاً يحتذى به في التفاني وتحقيق الأهداف .

وحصدت ملاك اشادات واسعة بفضل جهودها وإنجازها الكبير الذي حققته في حياتها الأكاديمية رغم مسئوليتها الكبيرة كونها أم لـ19 طفل.

ولاقت قصة ملاك إعجاب الكثير من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي الذين أشادوا بشخصيّتها مؤكدين إنها مثال يحتذى به للأم التي لا تعرف المستحيل .