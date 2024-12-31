مسار جديد لقطار البضائع بالأحساء

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية «سار» عن بدء اختبارات التشغيل اللازمة لنقل حركة قطارات البضائع لمسارها الجديد خارج النطاق العمراني بمحافظة الأحساء، وذلك إثر اكتمال جاهزية الخط الحديدي بعد انتهاء الأعمال المنفذة به تمهيدًا لنقل حركة القطارات ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير المقبل.

بنية تحتية

يهدف تشغيل المسار الجديد إلى تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة ومستدامة تدعم مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، في الوقت الذي يعزز به هذا المشروع السلامة المرورية بمحافظة الأحساء عبر نقل حركة قطارات البضائع إلى خارج المحافظة، مما يقلل الازدحام المروري ويعزز انسيابية الحركة، كما يضيف مرونة أكبر لحركة قطارات البضائع بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والميناء الجاف بالرياض، ليرفع من كفاءة التشغيل ويساهم في تطوير عمليات النقل والخدمات اللوجستية، ليعزز من جودة الخدمات المقدمة ويواكب احتياجات النمو السكاني والاقتصادي في المملكة.

معدلات السلامة

أكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية «سار» الدكتور بشار بن خالد المالك، أهمية المشروع لمحافظة الأحساء، حيث يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين جودة الحياة لسكان الأحساء، من خلال رفع معدلات السلامة المرورية وتقليل الازدحام المروري والحفاظ على جودة الطرق داخل المحافظة، ليتكامل مع تطلعات رؤية المملكة 2030 التي تضع ضمن أولوياتها تحسين جودة الحياة، إضافة إلى الأثر المهم لهذا المسار الذي يتمثل بتطوير بنية تحتية حديثة وشاملة تسهم في زيادة كفاءة التشغيل للقطارات وتربط مناطق المملكة وتدعم التنوع الاقتصادي.