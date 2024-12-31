7 % نمو محطات المخلفات السائلة

سجلت محطات معالجة المياه العادمة في القطاع البلدي خلال العام الماضي نموا بـ7%، والتي بلغت 147 محطة، وارتفع حجم المياه العادمة «المخلفات السائلة» المعالجة 7%، وبلغ حجم المياه المجمعة 2.241 مليار م³، في وقت غابت 4 مناطق ممثلة في: القصيم، وعسير، وحائل، والباحة عن معالجة المياه العادمة الثانوية، وحصدت «صفر»، معالجة أولية، إلى جانب غياب المعالجة الأولية للمياه العادمة في مختلف مناطق المملكة.

حجم المياه

كشف تقرير الإحصاءات البيئية للعام الماضي، محطات وحجم المياه العادمة المعالجة في القطاع البلدي، حيث بلغ إجمالي المحطات 147 محطة، وبلغ حجم المياه العادمة 2.055 مليار م³، وبلغت السعة الإجمالية لمحطات معالجة المياه العادمة في القطاع البلدي 2.453.395.788 مليار م³، وتصدرت المعالجة الثلاثية أنواع معالجة المياه العادمة بـ1.753.639.671 مليار م³، وحلت المعالجة الثانوية ثانيا بـ301.733.471 م³، وحصدت المعالجة الأولية «صفر» معالجة أولية في مناطق المملكة.

الرياض تستحوذ

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من محطات معالجة المياه العادمة في القطاع الجبلي، حيث بلغ إجمالي المحطات 30 محطة بـ20%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا، بإجمالي 25 محطة بـ17%، وعسير ثالثا، بإجمالي 23 محطة بـ16%، وجاءت جازان رابعا، بإجمالي 15 بـ10%، ومكة المكرمة خامسا، بإجمالي 10 محطات بـ7%، وتساوت المدينة المنورة والباحة سادسا، بإجمالي 9 محطات لكل منهما بـ6%.

معالجة ثلاثية

تصدرت منطقة الرياض المعالجة الثلاثية للمياه العادمة، كأكثر مناطق المملكة معالجة ثلاثية بـ30%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا بـ29.53%، والمنطقة الشرقية ثالثا بـ16%، والمدينة المنورة رابعا بـ7%، ومنطقة عسير خامسا بـ6%.

الأقل محطات

حصدت منطقة الباحة أقل مناطق المملكة في محطات معالجة المياه العادمة في القطاع البلدي، بإجمالي محطتين اثنتين بـ1.36%، وتساوت منطقتا نجران والحدود الشمالية ثانيا، بإجمالي 3 محطات لكل منهما بـ2%، والقصيم ثالثا، بإجمالي 5 محطات بـ3%، وحائل رابعا، بإجمالي 6 محطات بـ4%، وتبوك خامسا، بإجمالي 7 محطات بـ5%.

المياه العادمة

هي مخلفات سائلة أو مياه تأثرت نوعيتها سلباً نتيجة التأثير البشري عليها، وتشمل المخلفات السائلة المصرفة من المجمعات السكنية، والتجارية، والصناعية، والزراعية.

أرقام

%7 نمو محطات معالجة المياه العادمة

147 محطة لمعالجة المياه

2 مليار م³ حجم المياه العادمة المعالجة

%8 نمو المياه العادمة المجمعة

3 أنواع لمعالجة المياه العادمة

أكثر المناطق محطات

الرياض: 20%

الشرقية: 17%

عسير: 16%

جازان: 10%

مكة المكرمة: 7%

الأقل محطات معالجة

الجوف: 1.36%

نجران والشمالية: 2%

القصيم: 3%

حائل: 4%

تبوك: 5%

الأكثر معالجة ثلاثية

الرياض: 30%

مكة المكرمة: 29.53%

الشرقية: 16%

المدينة المنورة: 7%

عسير: 6%