شكرا لمتابعة خبر عن وداع مؤثر لطالب مقيم بعد وفاة والده ومغادرته المملكة نهائيًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني -

ودعت مدرسة ابتدائية طالبًا مقيمًا، وداع مؤثر، بعد أن قررت عائلته مغادرة المملكة نهائيًا، لظروف وفاة والده.

وأقامت المدرسة حفل توديع للطالب، حيث أقاموا له ممر شرفي من الطلاب والمعلمين، مع احتفال بسيط بقالب من الكعك.

وجاءت تلك المبادرة من معلمي المدرسة لجعل اليوم الأخير للطالب بالمملكة يوم لا يُنسى طوال حياته، ولإرساء مشاعر المودة والحب.

وشهد المقطع تفاعل واسع من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن سعادتهم بتلك البادرة من المدرسة، ومعبرين عن فخرهم واعتزازهم لحملهم الجنسية السعودية.