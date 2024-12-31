شكرا لمتابعة خبر عن صلاح خاشقجي: ادخروا 10% من رواتبكم حتى لو كان ذلك صعبًا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدم الخبير المالي صلاح خاشقجي نصائح حول الادخار وكيفية إدارة الشخص لدخله الشهري وادخار جزء منه.

وأشار خاشقجي خلال استضافته عبر برودكاست فرصة: “ابدأ بالادخار بنسبة 10% من راتبك، حتى لو كان ذلك صعبًا. العملية تتطلب تغيير المفاهيم وإعادة برمجة عقلك لتتمكن من الادخار”.

وتابع خاشقجي أنه من المهم أن يصل الإنسان إلى هذه المرحلة، وهي تحويل جزء من راتبه لتمويل عملية الادخار والاستثمار.

ونوه خاشقجي بأنه يجب أن يكون الشخص منفتحًا على هذه الفكرة ويفكر بشكل مختلف في كل القرارات المالية التي يواجهها طوال اليوم، فعملية الادخار يجب أن تكون جزءًا من كل قرار.