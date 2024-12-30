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استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في الباحة

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كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 في منطقة الباحة.

وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) أثناء قيادة المركبة تصدر مسببات الحوادث المرورية في منطقة الباحة، يليه الانحراف المفاجئ ومخالفات الأفضلية. ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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