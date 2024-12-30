شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف يقف ميدانيًا على المشاريع التنموية في الأوجام والان نبدء بالتفاصيل

معوقات وعقبات

‫احتياجات البلدة

الدمام - شريف احمد - زار محافظ القطيف إبراهيم بن محمد الخريف، اليوم الاثنين، في جولة ميدانية عددًا من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في بلدة الأوجام، وذلك ضمن جولاته التفقّدية لمراكز ومدن وبلدات المحافظة.ووقف الخريف على سير العمل في عدد من المشاريع في البلدة وبينها مشروع نزع الملكية لفك الاختناقات المرورية، الذي يأتي ضمن مشاريع رفع جودة الحياة وأنسنة المدن التي تشهدها المحافظة، وفق رؤية القيادة الرشيدة -أيدها الله- 2030، وذلك بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس صالح بن محمد القرني، ومدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس محمد بن يعقوب الأصمخ، ومدير فرع شركة المياه الوطنية بالقطيف المهندس علي أبو قرين.استمع الخريف إلى شرح عن مراحل تنفيذ المشاريع وما وصلت إليه حتى الآن، ووجَّه بإنهاء أي معوقات أو عقبات قد تواجه استكمال تنفيذ هذه المشاريع الحيوية بشكل سريع وعاجل.وأكد أن المشاريع التنموية والحضارية ومشاريع الطرق والتوسعة الجاري تنفيذها في بلدة الأوجام سوف تحدث نقلة نوعية على مستوى جودة الحياة، وانسيابية الحركة المرورية في الطرق في حال الانتهاء من تنفيذها، مثمنًا ما تجده محافظة القطيف من دعم ومتابعة لكل المشاريع التنموية من لدن سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه -حفظهما الله.والتقى الخريف خلال الجولة أهالي البلدة، حيث كان على رأس مستقبليه رئيس مجلس إدارة جمعية الأوجام الخيرية طالع بن عباس الهاشم، ورئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالأوجام ناجي بن سلمان الناصر، واللذين قدما بالأصالة عن نفسيهما ونيابة عن جميع أهالي البلدة الشكر الجزيل لمحافظ القطيف، على هذه الزيارة، وتلمسه الدائم لاحتياجات البلدة المستقبلية، وحرصه وتأكيده وعمله الدؤوب على أن تكون ضمن نطاق مسيرة التنمية المتسارعة التي تشهدها المحافظة، وتوجيهاته المستمرة للرقي بمستوى جودة الخدمات المقدمة فيها من كافة الأجهزة والجهات المعنية.