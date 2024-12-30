شكرا لمتابعة خبر عن مجموعة من الشبان السعوديين والمصريين يؤدون السامري بطريقة مبهرة وسط أجواء رائعة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تنوعت مظاهر الترابط بين الشعبين السعودي والمصري وضرب الاثنين مثلاً رائعًا للأخوة الصادقة والعيش تحت عرش وطنًا واحدًا يعمه الأمن والسلام والرخاء .

وكشف مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن الترابط الكبير بين الشعبين حيث تفاعلت مجموعة من الشبان المصريين والسعوديين على أنغام السامري التي ضوت أجواء التجمع .

وسمع في المقطع صوت شابًا وهو يقول :” تعالى أقولك المصريين والسعوديين بيعملوا إيه لما بيسمعوا سامري .”

وأدى الشبان رقصة السامري على أنغام تعلو في الأفق وتطرب الجميع وسط ترابط أُخوي رائع .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث علّق أحدهم قائلاً:” تحسهم سعوديين الروح واحدة”، بينما قالت أخرى :” الشاب اللي تكلم تحسه ولدنا رسمي أدى الرقصة مثلنا رغم إنه مصري .”