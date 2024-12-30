شكرا لمتابعة خبر عن كرفان الملك فهد يُعرض في فعالية ديونز أوف أريبيا بموسم الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عُرض كرفان الملك فهد‬⁩ رحمه الله في فعالية “ديونز أوف أريبيا” ضمن ⁧‫فعاليات موسم الرياض ‬⁩ .

وكان الملك فهد رحمه الله يقضي في هذا الكرفان رحلاته الخاصة حيث تم تصميمه بمظهر فخم يعكس جزءا من الذكريات التاريخية ويعد رمزا من رموز الملك فهد .

يذكر أن كرفان مقناص الملك فهد رحمه الله عاد بمظهره الجديد تحت اسم على درب السعودية إذ يحافظ على تراثه الثقافي والتاريخي بأسلوب معاصر في تجربة المملكة المتنقلة .