السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الرياض،القصيم والشرقية تمتد الى أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك الخليج 365 كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، كما يبقى الطقس بارد على أجزاء من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم /ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر، وحالة البحر خفيف الموج.

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