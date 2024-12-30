السعودية | برنامج لزيادة الكفاءات بصناعة أشباه الموصلات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، إطلاق برنامج “رقائق المستقبل” بهدف الإشراف على مشاريع التخرج البحثية في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية، وذلك في إطار اهتمامها بتطوير مهارات الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية، وتأهيلهم للانضمام إلى شركات التجمع الوطني لأشباه الموصلات.

وتأتي الخطوة التي ينفذها التجمع الوطني لأشباه الموصلات، تأكيداً على أهمية تقنيات أشباه الموصلات التي تُعد ركيزة رئيسة في التقنيات الرقمية، وعاملاً مهماً في التطور التقني للعديد من المجالات الحيوية.

ويتميّز البرنامج بتقديمه فرصًا تدريبية واعدة، مع مساهمته في إكساب الطلاب والطالبات القيمة المعرفية العميقة والمهارات التقنية المتطورة في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية، وتوفيره لبيئة عمل واقعية تعزز من قدرة المتدربين والمتدربات على إيجاد الحلول المناسبة للتحديات الفعلية التي تواجه صناعة أشباه الموصلات، وترسيخ قيم التعاون والعمل الجماعي للتغلب على العقبات.

ويتضمن البرنامج مسارين رئيسين، هما مسار تصميم الرقائق الإلكترونية التناظرية، ومسار تصميم الرقائق الإلكترونية الرقمية، حيث تتمثل الفئات المستهدفة في الباحثين وطلاب مشاريع التخرج في الجامعات السعودية، والمهتمين بمجال تصميم الرقائق الإلكترونية، والراغبين في بناء مستقبل مهني في صناعة أشباه الموصلات في تخصصات الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسب.

وحددت الهيئة يوم 12 يناير المقبل موعدًا نهائيًا للتقديم على البرنامج الذي يمتد لفصلين دراسيين ابتداءً من 23 يناير حتى 4 أغسطس 2025.

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