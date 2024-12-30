السعودية | برئاسة وزير الإعلام .. مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام يعقد اجتماعه الثالث لعام 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ترأس معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام لعام 2024م، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

واطلع معاليه وأعضاء المجلس على عرض حول أبرز إنجازات الهيئة خلال العام 2024م، إضافة إلى استعراض مؤشرات الأداء في قطاع الإعلام، وأعمال أفرع ومكاتب الهيئة في مختلف مناطق المملكة، وكذلك تراخيص وشهادات وخدمات النشاطات الإعلامية، فضلًا عن مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُّخذت حيالها القرارات والتوصيات اللازمة.

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