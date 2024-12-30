شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة".. رفع كفاءة التسميد النيتروجيني في الترب الجيرية والرملية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصت وزارة البيئة والمياه والزراعة بضرورة تحسين كفاءة التسميد النيتروجيني في الترب الجيرية والرملية المنتشرة في العديد من مناطق المملكة، وذلك لتحقيق أفضل إنتاجية ممكنة مع تقليل الهدر الناتج عن التطاير والغسيل.



مواجهة مشكلة ضعف التسميد

وأشارت الوزارة إلى أن من أهم التحديات التي تواجه هذه الترب ضعف كفاءة التسميد، مما يؤدي إلى فقدان جزء كبير من السماد قبل استفادة النباتات منه.

وللتغلب على هذه المشكلة، أوصت بتقليل الكمية المضافة من السماد النيتروجيني في الجرعة الواحدة، مع زيادة عدد الجرعات الموزعة على الموسم الزراعي.



أهداف التوصيات

تهدف هذه التوصيات إلى تحقيق الاستفادة المثلى من العناصر الغذائية، وتحسين جودة وإنتاجية المحاصيل، بالإضافة إلى الحد من الأثر البيئي الناجم عن الفقدان الزائد للأسمدة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لدعم المزارعين في تبني ممارسات زراعية مستدامة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني وتعزيز كفاءة الموارد الزراعية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.