شكرا لقرائتكم خبر عن الرخصة المهنية والخلو من السوابق.. شروط اختيار مديري التعليم الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة التعليم اشتراط الرخصة المهنية والخبرة التعليمية وإجادة لغة المنهج ضمن معايير اختيار مديري مدارس التعليم الخاص، في إطار تحديث وثيقة المعايير التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وضمان أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية.

وتضمنت الاشتراطات أن يكون المرشح حاصلاً على الرخصة المهنية، مع خبرة تعليمية لا تقل عن ثلاث سنوات ومستوى أداء متميز في آخر عامين، بالإضافة إلى إتمام 12 ساعة تدريبية على الأقل في مجال القيادة التعليمية أو الإدارة المدرسية.

واشترطت الوثيقة إجادة لغة المنهج المطبق في المدرسة أو اللغة الإنجليزية في المدارس العالمية بمعدل لا يقل عن 5 في اختبار IELTS أو ما يعادلها، مع استثناء مدارس رياض الأطفال التي تقتصر على هذه المرحلة من بعض المتطلبات.



حسن سيرة شرط الترشح

وشددت الوزارة على أهمية أن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك وخاليًا من السوابق الجنائية والقضايا المخلة بالشرف، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية التي تُعدّها الجهة المالكة للمدرسة.

وأكدت على ضرورة أن يحمل المرشح مؤهلاً جامعيًا معترفًا به من وزارة التعليم، مع تخصص متعلق بمدارس التربية الخاصة أو الطفولة المبكرة، أو حصوله على دورات متخصصة في هذا المجال.

استيفاء الشروط مسؤولية مالك المدرسة



وأوضحت الوزارة أن الجهة المالكة للمدرسة تتحمل مسؤولية التحقق من استيفاء المرشحين لكافة الاشتراطات ورفع طلبات الترشيح إلكترونيًا إلى مكتب التعليم الخاص، والتي تشمل السيرة الذاتية، وصورة مصدقة من المؤهل العلمي، وإثبات الهوية. ويتم بعد ذلك مراجعة الطلبات من قبل المكتب للتأكد من اكتمال المستندات والشروط، ليتم إصدار قرارات التكليف واستكمال إجراءات التعاقد وفق الأنظمة المعتمدة.

كما أشارت الوزارة إلى أن الوثيقة تضمنت خطوات لتأهيل المرشحين الجدد من خلال ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة بالتنسيق مع إدارات التعليم ذات العلاقة. وأكدت على معايير المفاضلة بين المرشحين، والتي تشمل المعرفة والمهارات الأكاديمية والمهنية، والمشاركة في التطوير المهني والإنتاج العلمي، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات نوعية وخدمة مجتمعية.



تقييم الأداء الوظيفي



وبيّنت الوزارة أن الجهة المالكة ملزمة بتقييم الأداء الوظيفي لمدير المدرسة سنويًا وفق معايير دقيقة ومؤشرات محددة، على أن يتم إحاطة مكتب التعليم الخاص بنتائج التقييم قبل نهاية العام الدراسي بشهر. وأوضحت أن الجهة المالكة مسؤولة عن معالجة أي انخفاض في الأداء، مع تعزيز الأداء المتميز لضمان استدامة العمل المدرسي بكفاءة وفعالية.

وفيما يخص إجراءات التجديد وإنهاء التكليف، نصت الوثيقة على إمكانية تجديد قرارات التكليف بناءً على الأداء الوظيفي واستمرار توافر شروط التعيين الأساسية. كما يمكن إنهاء التكليف إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو في حال انخفاض مستوى الأداء، مع منح المدير المكلف حق التظلم أمام لجنة مختصة للنظر في القرار. ويُسمح للمدير المكلف بتقديم طلب إعفاء كتابيًا للجهة المالكة، التي تتولى بدورها تكليف بديل مؤقت إلى حين رفع طلب ترشيح جديد.

وأكدت الوزارة أن تحديث هذه الوثيقة يهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في اختيار القيادات المدرسية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير قطاع التعليم الخاص وتحسين جودته ودعم التنمية المستدامة.