شكرا لمتابعة خبر عن فيفاء تبهر الزوار بطبيعتها الساحرة على البساط الأخضر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استيقظ أهالي محافظة فيفاء، صباح اليوم الأحد، على مشهد خيالي، إذ وثقت عدسة المصور عبدالله الفيفي، فيفاء وكأنها قطعة من الجنة، مُتشّحة بالأشجار والطبيعة الخضراء الملتف، وحولها السحاب كما لو أنها لوحة فنية.

وتشهد جبال فيفاء هذه الأيام، أجواء ضبابية صباحًا ومساءً، ويقصدها الزوار للاستمتاع بجمال أجوائها وطبيعتها البِكر.

فيفاء نجمة الجنوب، تفتن بطبيعتها الساحرة وبساطها الأخضر الممدود على سفوح الجبال من يزورها مرة واحدة وتغريه بتكرار الزيارة، للاستمتاع بالمناظر الخلابة .

وتوجد في فيفاء أماكن سياحية كثيرة أهمها العبسية وهي أعلى قمة في جبال فيفاء، تطل على مناظر خلابة، ومدرجات زاهية الخضرة، وتعطره أنسام محملة بروائح الزهور المنتشرة في جنبات الجبل الشاهق، والخوشيـن وهو عبارة عن غابات وعرة كثيفة وخلابة تقع في ذراع آل يحيى علي وتمتد شمالًا من (بئر المعاين) حتى نهاية (المفرة).