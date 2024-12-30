شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل مثيرة يكشفها أحمد الخطيب عن أول حفل للفنان محمد عبده .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث وزير السياحة حالياً ورئيس هيئة الترفيه سابقًا الأستاذ أحمد الخطيب، عن أول حفل للفنان محمد عبده بعد انقطاع المملكة عن الحفلات الغنائية .

وقال الخطيب أن الحفل الأول لفنان العرب محمد عبده بالرياض أحدث ضجة واسعة حينها حيث كانت الجماهير غير راغبة في إقامة الحفل .

وأضاف ” قررنا إقامة هذا الحفل لنرى رد فعل الجمهور ، إلا إنه اقتصر الحضور فقط على الرجال ، وتم بيع التذاكر بأسعار معقولة عبر ثلاث فئات 300،500،و 700 ريال .

وتابع ” المركز طاقته الاستيعابية تقريبا ٢٥٠٠ كرسي تم بيع جميعها خلال عشر دقائق ، الطلبات كانت بالآلاف ” وعلق بطرافة على الأمر قائلا ” قولت وقتها أبغى أروح أتاكد بنفسي “.

وأكد أنه حرص على الذهاب وجلس في إحدى زوايا المركز وأخذ يراقب حركة بيع التذاكر ، وكانت الزحمة في الشارع كبيرة جدا لدرجة أنها كانت تصل لآخر الشارع ، كما تم بيع التذكرة بقيمة ٢٠٠٠،و٣٠٠٠ ريال بعد أن كان سعرها ٣٠٠ و٧٠٠ ريال .