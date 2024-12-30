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مواطنة تحقق إسهامات بارزة في المبادرات الرقمية الصحية

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الرياض - علي القحطاني - تبرز تجربة المواطنة أثمار الحرز كنموذج ملهم يحتذى به في قيادة المبادرات الرقمية الصحية .

وحصلت أثمار على ماجستير المعلوماتية الصحية وشهادات عالمية مرموقة كـ PMP وITIL V4 .

وقادت أثمار مشاريع التحول الرقمي بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل (2019-2023) وساهمت في تحقيق اعتماد HIMSS 7 العالمي.

ومثّلت أثمار المملكة في المحافل الدولية ، كرئيسة المجلس العالمي للرعاية الصحية في باريس الفرنسية ، كما شاركت في قمة الرعاية الصحية بولاية سان فرانسيسكو الأمريكية .

وتساهم أثمار حالياً في تطوير المنظومة الصحية الرقمية بجامعة الملك فيصل وتلهم الجيل القادم من المختصين وتفتح آفاق جديدة لنماذج العمل في هذا المجال الحيوي ، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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