شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تحقق إسهامات بارزة في المبادرات الرقمية الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبرز تجربة المواطنة أثمار الحرز كنموذج ملهم يحتذى به في قيادة المبادرات الرقمية الصحية .

وحصلت أثمار على ماجستير المعلوماتية الصحية وشهادات عالمية مرموقة كـ PMP وITIL V4 .

وقادت أثمار مشاريع التحول الرقمي بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل (2019-2023) وساهمت في تحقيق اعتماد HIMSS 7 العالمي.

ومثّلت أثمار المملكة في المحافل الدولية ، كرئيسة المجلس العالمي للرعاية الصحية في باريس الفرنسية ، كما شاركت في قمة الرعاية الصحية بولاية سان فرانسيسكو الأمريكية .

وتساهم أثمار حالياً في تطوير المنظومة الصحية الرقمية بجامعة الملك فيصل وتلهم الجيل القادم من المختصين وتفتح آفاق جديدة لنماذج العمل في هذا المجال الحيوي ، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 .