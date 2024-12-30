شكرا لمتابعة خبر عن مختص: حوادث الطيران التي وقعت في آخر 120 ساعة ليس بينهم أي رابط .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الكابتن راكان العبيد المختص في مجال الطيران، أن حوادث الطيران التي وقعت في آخر 120 ساعة، ليس بينهم أي رابط.

وأوضح العبيد، عبر برنامج “هذا المساء”، أن الطائرات التي يحدث بها مشاكل لنتيجة فنية، يتم البحث فيها لمدة شهور، مؤكدًا أنه لا يوجد ترابط بين الحوادث الأربعة الأخيرة.

وشهدت الساعات الأخيرة حوادث طائرات متعددة، منها طائرة كندية وهولندية وكذلك طائرة كورية جنوبية، مما أثار الرعب في نفوس الكثيرين.