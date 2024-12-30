شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المعتمرين بنسبة 35% في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات العمرة للربع الثالث من عام 2024، وأظهرت أن إجمالي المعتمرين بلغ 6,254,751 معتمرًا في الربع الثالث من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 35.0% عن الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغت نسبة المعتمرين الذكور منهم 57.4%، فيما بلغت نسبة المعتمرات الإناث 42.6% من إجمالي المعتمرين خلال الربع.

عدد المعتمرين السعوديين

شكل المعتمرون السعوديون ما نسبته 10.7% من إجمالي المعتمرين خلال الربع الثالث لعام 2024.

وأفادت نتائج النشرة بأن إجمالي معتمري الخارج بلغ 3,348,512 معتمرًا في الربع الثالث من عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 29.2% عن الربع الثالث لعام 2023.



إجمالي معتمري الداخل

وبلغ عدد المعتمرين الذكور 1,707,514 معتمرًا بنسبة 51.0%، فيما بلغ عدد المعتمرات الإناث 1,638,743معتمرة بنسبة 49.0% من إجمالي معتمري الخارج خلال الربع الثالث من 2024.

أوضحت نتائج النشرة أن إجمالي معتمري الداخل بلغ ما يقارب 2,906,239 معتمرًا في الربع الثالث لعام 2024، بنسبة ارتفاع 42.4% عن الربع الثالث لعام 2023.

وبلغ عدد المعتمرين السعوديين منهم 671,729 معتمرًا بنسبة 23.1%، في حين بلغ عدد المعتمرين غير السعوديين 2,234,510 معتمرين بنسبة 76.9%،

وبلغ عدد الذكور من معتمري الداخل 1,883,199 معتمرًا بنسبة 64.8%، بينما بلغ عدد الإناث من معتمري الداخل 1,023,040 معتمرة، بنسبة 35.2% من إجمالي معتمري الداخل خلال الربع الثالث من 2024.

التقسيم حسب أعمار المعتمرين

شكّل المعتمرون الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة، النسبة الأعلى من معتمري الخارج في الربع الثالث من 2024، وبلغت نسبتهم 17.6% من إجمالي معتمري الخارج.



التصنيف حسب عدد العمرات

بينما شكل المعتمرون الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة النسبة الأقل من معتمري الخارج خلال الربع نفسه، وبلغت نسبتهم 9.2%.وشكّل المعتمرون الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 سنة النسبة الأعلى من معتمري الداخل خلال الربع الثالث من عام 2024، وبلغت نسبتهم 29.2% من إجمالي معتمري الداخل.

أظهرت نتائج النشرة أن عدد المعتمرين من الداخل الذين أدوا العمرة مرة واحدة بلغ نحو 2,295,747 معتمرًا، وبلغت نسبة الذكور منهم 64.0%، فيما بلغت نسبة الإناث 36.0%.

كما يُعد شهر أغسطس أعلى نسبة لمعتمري الداخل الذين أدوا العمرة لمرة واحدة بنسبة 40.1% من إجمالي معتمري الداخل الذين أدوا العمرة مرة واحدة خلال الربع الثالث من 2024.



وأوضحت النتائج أن نسبة معتمري الخارج الذين قدموا بتأشيرة العمرة بلغت 60.8% من إجمالي معتمري الخارج خلال الربع الثالث من 2024.فيما بلغت نسبة المعتمرين القادمين بتأشيرات أخرى 29.7%، وبلغت نسبة المعتمرين القادمين بتأشيرات الزيارة الإلكترونية 6.6%.والمعتمرون القادمون بالتأشيرة الخليجية بلغت نسبتهم 2.9% من إجمالي المعتمرين القادمين من الخارج خلال الربع الثالث من 2024.