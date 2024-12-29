شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ من صفر مئوية.. 6 أماكن الأقل درجة حرارة في المملكة يوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أجواءً باردة على أغلب المناطق

الدمام - شريف احمد - سجلت القريات أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الأحد، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، فقد سجلت القريات صفر مئوية.وجاءت طريف وتبوك في المرتبة الثانية، وسجلت كل منهما درجة مئوية واحدة، ثم سكاكا وعرعر بـ3 درجات مئوية.وأخيرًا جاءت العلا مسجلة 5 درجات مئوية.

تشهد المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع أجواءً باردة على أغلب المناطق، مع تسجيل درجات حرارة منخفضة بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الشمالية.



وتصل درجات الحرارة إلى ما بين صفر إلى أربع درجات مئوية، ومن المتوقع أن تنخفض الدرجات إلى ما دون الصفر المئوي نهاية الأسبوع تزامنا مع اقتراب دخول شهر يناير الشهر الأكثر برودة.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ "اليوم": إن المناطق الشمالية التي تشمل تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، شمال منطقة المدينة المنورة، وشمال منطقة حائل، ستشهد طقسًا بارداً.

طقس السعودية في يناير

ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين صفر إلى أربع درجات مئوية مع احتمال انخفاضها إلى ما دون الصفر المئوي بنهاية الأسبوع.



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وبالنسبة لبقية مناطق المملكة، أشار العقيل إلى أن الأجواء ستكون باردة، خاصة في المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية، بينما تميل الأجواء إلى الدفء النسبي على السواحل الغربية، مثل سواحل منطقة مكة المكرمة وسواحل منطقة جازانوأضاف أن الأجواء تميل للاستقرار بشكل عام خلال هذا الأسبوع في أغلب مناطق المملكة، باستثناء ظهور بعض التشكيلات السحابية على المرتفعات الجنوبية والغربية.