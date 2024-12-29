شكرا لمتابعة خبر عن رابطة العالم الإسلامي تُدين اقتحام مستوطِنين لباحات المسجد الأقصى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدانَتْ رابطة العالم الإسلامي -بأشدّ العبارات- جريمةَ اقتحام مستوطِنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

‏وفي بيانٍ للرابطة، ندَّد معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الممارسات الإجرامية تجاه المقدّسات الإسلامية، التي تمثِّل استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكًا صارخًا لكلّ القِيم والأعراف الدينيّة والإنسانيّة.