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المملكة تعزي أسر ضحايا وحكومة كوريا الجنوبية جراء حادث الطائرة

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن صادق تعازي ومواساة المملكة العربية لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديقة، جراء حادث تحطم طائرة ركاب في مطار موان الدولي جنوب غرب البلاد.
وكانت حصيلة ضحايا تحطم طائرة في مطار بكوريا الجنوبية ارتفعت إلى 174 قتيلًا، بحسب ما ذكره مسؤولون في فرق الإطفاء.

حادث طائرة كوريا الجنوبية

وقالت وكالة الإطفاء الوطنية إن رجال الإنقاذ هرعوا لإخراج الأشخاص من طائرة شركة " جيجو إير"، التي كانت تحمل على متنها 181 شخصا، في مطار مدينة موان، التي تقع على بعد حوالي 290 كيلومترا جنوب سول.

وبينت السلطات الكورية الجنوبية أن حريقًا اندلع في طائرة كانت تقل 181 شخصًا بعد انحرافها عن المدرج واصطدامها بجدار خرساني في مطار موآن الدولي الواقع جنوب غرب سيئول، صباح اليوم الأحد.

ووقع الحادث في تمام الساعة 9:07 صباحًا، عندما انحرفت طائرة جيجو إير أثناء هبوطها واصطدمت بسياج في المطار الواقع في بلدة موآن، التي تبعد نحو 288 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة سيئول.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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