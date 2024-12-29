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الحصيني: انخفاض تدريجي وملموس في الحرارة

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الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أن هناك انخفاض تدريجي وملموس في الحرارة.

وكشف عبدالعزيز الحصيني، عن وجود أمطار متفرقة اليوم الأحد لصباح الاثنين على الباحة وعسير وجازان وأقصى شمال وغرب منطقة الرياض تمتد للصمان وشمال الشرقية وجنوب مكة.

وأشار إلى مزيد من الدفء على معظم المناطق عدا الشمالية من الثلاثاء 1446/6/30، وانخفاض تدريجي وملموس في الحرارة، إلى جانب موجة قطبية برد رابعة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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