شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: انخفاض تدريجي وملموس في الحرارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أن هناك انخفاض تدريجي وملموس في الحرارة.

وكشف عبدالعزيز الحصيني، عن وجود أمطار متفرقة اليوم الأحد لصباح الاثنين على الباحة وعسير وجازان وأقصى شمال وغرب منطقة الرياض تمتد للصمان وشمال الشرقية وجنوب مكة.

وأشار إلى مزيد من الدفء على معظم المناطق عدا الشمالية من الثلاثاء 1446/6/30، وانخفاض تدريجي وملموس في الحرارة، إلى جانب موجة قطبية برد رابعة.