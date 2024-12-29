شكرا لمتابعة خبر عن بدء تشغيل مشاريع مياه الشرب في محافظة الحرث و26 قرية بتكلفة 86 مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلةً بالقطاع الجنوبي، عن بدء تشغيل ثلاثة مشاريع جديدة لمياه الشرب في محافظة الحرث و26 قرية تابعة لها، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على المياه. وقد تم تشغيل منظومة مياه الشرب على مسافة 412 كيلومترًا طوليًا من الخطوط الرئيسية والشبكات، مع تغذية خزان السودي ورمادا بسعة إجمالية تصل إلى 30 ألف متر مكعب، مما يخدم أكثر من 7 آلاف مستفيد.

بلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع أكثر من 86 مليون ريال، وتهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية للقطاع المائي وزيادة نسبة التغطية في منطقة جازان بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

كما دعت الشركة عملاءها في محافظة الحرث والقرى التابعة لها، مثل الخل، الدفنية، الدماح، والعديد من القرى الأخرى، لطلب الخدمة عبر قنواتها الرسمية من خلال التطبيق الإلكتروني أو فرعها الإلكتروني.