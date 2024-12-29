شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ مريض أربعيني من بتر الطرف السفلي الأيمن في تخصصي تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح قسم الأشعة التداخلية في مستشفى الملك فهد التخصصي التابع لتجمع تبوك الصحي، في إجراء تدخل طبي ناجح لإنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 47 عامًا كان يعاني من انسداد كامل في الشريان الرئيسي المغذي للطرف السفلي الأيمن، مما كان يهدده بفقدان الطرف بالكامل.

وأوضح الفريق الطبي بقيادة استشاري الأشعة التداخلية الدكتور عبدالرحمن المطيري، رئيس قسم الأشعة التداخلية بالمستشفى ، أن المريض كان في حالة حرجة بسبب انسداد الشريان نتيجة مرض الشرايين المزمن الذي عانى منه سابقًا، وأدى إلى إجراء عملية قلب مفتوح وبتر للطرف السفلي الأيسر.

وأشارت إلى أن المريض حضر إلى المستشفى يعاني من آلام شديدة في الطرف السفلي الأيمن، وعلى الفور أجري له الفحوصات الدقيقة باستخدام ألتراساوند دوبلكس والأشعة المقطعية بالصبغة، والتي اظهرت انسداد كامل في الشريان الرئيسي.

وقرر الفريق الطبي التدخل بشكل عاجل باستخدام قسطرة علاجية وتقنية التوسيع بالبالون حيث تم استعادة تدفق الدم للطرف السفلي الأيمن، مما جنب المريض خطر البتر ، وتكللت العملية بالنجاح ودون أي مضاعفات، وقد استغرقت العملية قرابة الخمس ساعات متواصلة نظرًا لتعقيد الحالة وشدة الانسداد وغادر المريض المستشفى بصحة جيدة.