8900 شهادة امتثال بالشرقية

وأشارت الأمانة إلى أنها حققت خلال العام الحالي 2024، نسبة إنجاز بلغت 83% تجاوزت فيها المستهدف، لافتةً إلى تفعيل عدد من الحملات الإعلامية، على نطاق واسع، عبر الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي في منصة «إكس» وباقي المنصات؛ لتوعية المواطن بضرورة إصدار شهادة امتثال للحفاظ على تحضر المجتمع، والنهوض به إلى أرقى مظاهر الرقي الحضاري.
ونفذت عددًا من الورش بمشاركة وزارة البلديات والإسكان، ورؤساء القطاعات المختلفة، وعدد من الأمانات، هدفت إلى توضيح الشروط المتعلقة بالشهادة ونطاقاتها المستهدفة، ومناقشة التحديات.
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