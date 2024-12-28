8900 شهادة امتثال بالشرقية

أصدرت أمانة المنطقة الشرقية،8921 شهادة امتثال للمباني القائمة والجديدة بالمنطقة الشرقية، منذ انطلاق العمل على إصدارها من قبل وزارة البلديات والإسكان، لتحسين المشهد الحضري، والحد من التشوه البصري، وتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز جمالية المدينة.

وأشارت الأمانة إلى أنها حققت خلال العام الحالي 2024، نسبة إنجاز بلغت 83% تجاوزت فيها المستهدف، لافتةً إلى تفعيل عدد من الحملات الإعلامية، على نطاق واسع، عبر الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي في منصة «إكس» وباقي المنصات؛ لتوعية المواطن بضرورة إصدار شهادة امتثال للحفاظ على تحضر المجتمع، والنهوض به إلى أرقى مظاهر الرقي الحضاري.

ونفذت عددًا من الورش بمشاركة وزارة البلديات والإسكان، ورؤساء القطاعات المختلفة، وعدد من الأمانات، هدفت إلى توضيح الشروط المتعلقة بالشهادة ونطاقاتها المستهدفة، ومناقشة التحديات.