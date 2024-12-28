جدة: مصادرة 5000 وحدة من التبغ المخالف ومواد غذائية منتهية الصلاحية

ضبطت أمانة محافظة جدة أكثر من 5000 وحدة من منتجات التبغ المخالفة، إضافة إلى مواد غذائية منتهية الصلاحية، خلال حملة ميدانية نُفذت جنوب المحافظة. واستهدفت الحملة موقعًا غير نظامي يُمارس أنشطة دون تراخيص رسمية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية التابعة لها صادرت 2,540 كيلوغرامًا من منتجات التبغ مجهولة المصدر، و2,160 عبوة من منتجات التبغ المنتهية الصلاحية بسعة 200 جرام لكل عبوة. كما شملت المصادرات 34 كيلوغرامًا من بودرة طعام منتهية الصلاحية وأصناف متنوعة من الحلويات، بالإضافة إلى 231 بكت دخان، و69 بكت معسل غير مختوم ضريبيًا، و65 عبوة من منتجات مشابهة للتبغ.

وأشارت الأمانة أنه خلال خلال مباشرة الفرق الميدانية التابعة للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية جرى رصد غرفتين خلف الموقع؛ الأولى كانت تُستخدم كمستودع لتخزين المنتجات المخالفة والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والثانية مجهزة كسكن للعمالة المخالفة، تحتوي على كاميرات مراقبة ومرافق غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وأضافت الأمانة إلى أن الحملة نُفذت بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة، وإدارة السكن الجماعي، و”إجادة”. وقد أسفرت الحملة عن إغلاق المحل، وتسليم العمالة المخالفة إلى الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكدت الأمانة أنها مستمرة في جهودها لرصد الأنشطة غير النظامية ومعالجة الظواهر السلبية التي تهدد سلامة وصحة السكان في الأحياء السكنية.