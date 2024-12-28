حرس الحدود يحبط تهريب 1.3 طن من الحشيش و 1.3 مليون قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن قوات حرس الحدود، وبالتكامل مع الجهات الأمنية في المناطق الحدودية كافة، يؤدون مهامهم باقتدار لحماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.
وأهاب بكل من تتوافر لديه معلومات عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات بالمبادرة بالإبلاغ عنها، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، مؤكدًا أن جميع البلاغات تعالج بسرية تامة.
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