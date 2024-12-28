اخبار السعوديه

حرس الحدود يحبط تهريب 1.3 طن من الحشيش و 1.3 مليون قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

0 نشر
0 تبليغ

في إطار المهام الأمنية لحراسة حدود المملكة البرية والبحرية، أحبطت المديرية العامة لحرس الحدود في عدة عمليات أمنية محاولات تهريب (1.3) طن من مادة الحشيش المخدر و(1,388,622) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(136) طنًا من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها بمناطق جازان وعسير ونجران، وهم (959) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية و(849) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الصومالية والإرترية و(12) مواطنًا.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن قوات حرس الحدود، وبالتكامل مع الجهات الأمنية في المناطق الحدودية كافة، يؤدون مهامهم باقتدار لحماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.

وأهاب بكل من تتوافر لديه معلومات عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات بالمبادرة بالإبلاغ عنها، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، مؤكدًا أن جميع البلاغات تعالج بسرية تامة.


كانت هذه تفاصيل خبر حرس الحدود يحبط تهريب 1.3 طن من الحشيش و 1.3 مليون قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا