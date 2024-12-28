شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: أجواء باردة خلال الإجازة الفصلية وموجة قطبية قادمة الأسبوع المقبل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في الطقس الدكتور خالد الزعاق أن أجواء الإجازة الفصلية ستكون باردة، حيث يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تغيرات ملحوظة في درجات الحرارة.

وقال الزعاق :”في حين سنعيش خلال اليومين المقبلين حالة من الدفء النسبي مقارنة بالأيام الماضية، فإن هذا الدفء سيكون مقدمة لموجة قطبية شديدة البرودة ستؤثر على المنطقة بدءًا من مساء يوم الثلاثاء على يوم الأربعاء”.

وأضاف الزعاق: “من المتوقع أن نلمس الأجواء الباردة بشكل واضح اعتبارًا من يوم الخميس، بحول الله”.

وأوضح أن هذه الموجة ستكون الموجة الرابعة من فصل الشتاء، وهي موجة هجينة، حيث تجمع بين برودة المربعانية من طرف وبرودة الشبط من طرف آخر.مشيرا إلى أن الموجة القطبية ستبدأ تأثيراتها الفعلية مع بداية الإجازة الفصلية