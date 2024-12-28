شكرا لمتابعة خبر عن مقطع جوي يوثق عظمة الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو جوي حديث من داخل طائرة مشهدًا مدهشًا لمدينة الرياض.

وأظهر المقطع الضخم للمدينة التي تمتد على مساحات شاسعة، وتعتبر ثالث أكبر مدينة عربية من حيث عدد السكان.

وتصدرت الرياض المرتبة الثالثة بعد القاهرة والجزائر، بما يجعلها واحدة من أبرز العواصم في المنطقة العربية.

وعكس هذا التوثيق الجوي التطور العمراني الكبير الذي شهدته الرياض في السنوات الأخيرة، حيث تنوعت مشاريعها بين الأبراج الشاهقة، والمراكز التجارية الضخمة، والمناطق السكنية الحديثة.