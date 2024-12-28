شكرا لمتابعة خبر عن ناقة تتزين بعقد يتجاوز قيمته 100 ألف ريال من فان كليف في مهرجان مزايين الإبل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مهرجان مزايين الإبل الذي يعد من أبرز الفعاليات في عالم الهجن والإبل، أثارت ناقة تتزين بعقد فاخر أنظار الحضور. العقد الذي يزيد سعره عن 100 ألف ريال من ماركة “فان كليف”، يبرز بذوق رفيع ويضيف لمسة من الفخامة لهذه الناقة المميزة.

تعد هذه اللحظة من أبرز مظاهر التميز في المهرجان، حيث يعكس ارتداء الإبل للمجوهرات الفاخرة زيادة في التقدير والاهتمام بالحيوانات المشاركة، ويزيد من إضفاء جو من الرفاهية والثراء على الحدث.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من التوجه الحديث في المهرجانات التي تسعى إلى دمج التراث مع اللمسات العصرية، مما يعكس تطور الاهتمام بالإبل كجزء من الثقافة العربية التقليدية.